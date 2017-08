Ramil Guliyev: ''Madalya kazanan ikinci beyaz olduğum için mutluyum''

Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular yurda döndü.



200 metre finalinde birinci gelerek Türkiye'nin Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk sporcusu olan Ramil Guliyev, Atatürk Havalimanı'nda Doğan Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.



Altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Ramil Guliyev, ''Çok büyük bir yarışı başardım. Şu ana kadar beyaz atletlerden sadece 2 kişi altın madalya kazanmış atletizm tarihinde. Ben de ikinci beyaz atlet olduğum için mutluyum'' dedi.



''USAİN BOLT'A FİNALDE SAKATLANDIĞI İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜK''



Madalya kazandığı için Usain Bolt'un kendisini tebrik ettiğini kaydeden Ramil Guliyev, ''İnşallah daha iyisini yaparız. Usain Bolt'a çok üzüldük final yarışında bayrakta sakatlandı. Bu sporda her şey olabilir. Bundan sonra seneye Avrupa Şampiyonası var, bir de iki üç yarış daha var, onları bitirip sezonu kapatacağız'' diye konuştu.



Öte yandan Ramil Guliyev, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile telefonda görüştü. Bakan Osman Aşkın Bak, yurda dönen bütün sporcuları kutlarken, olimpiyatlarda da başarılar diledi ve Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın selamlarını iletti.



MEHMET BAYKAN: ''YAKIN TARİHİMİZDE BAŞARILI SONUÇLAR GELMEYE BAŞLADI''



Yakın tarihte ilk defa başarılı sonuçlar gelmeye başladığının altını çizen Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, ''Bizim bugün burada karşıladığımız Atletiz Milli Takımımızın Londra'da dünya şampiyonasında elde ettiği başarılar bu işaretlerin sonucunda kendisini gösterdi'' dedi.



''YASMANİ İSTİKLAL MARŞI OKUNDUĞUNDA DUYGULANAN, BAYRAK KARŞISINDA TİTREYEN BİRİ''



Yasmani'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve İstiklal Marşı okunduğunda duygulanan, bayrak karşısında titreyen biri olduğunu ifade eden Mehmet Baykan, ''Bronz madalya ile ülkemize önemli bir başarı getirmiştir. Ramil final koşularıyla elde ettiği başarılarla başarı sonuçlarını veriyor idi. Yapılan projeye dayalı başarılar yapılan proje bazlı uygulamaların sonuçlarını almaya başlıyoruz. Bu sonuçlar ve başarılar temiz başarılardır. Sporumuz adına bir sıçrama ve yeni sonuçlar elde etme anlamında ciddi çabalar söz konusu. Sadece bakanlığımızın ya da federasyonumuzun çabalarıyla değil, kulüplerimizin önemli katkıları var. Başta da Fenerbahçe ve ENKA olmak tüm kulüplerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum'' diye konuştu.



FATİH ÇİNTİMAR: ''TOHM PROJESİ İLE CİDDİ BİR İVME GELMEYE BAŞLADI''



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın TOHM projesi ile atletizm ve diğer branşlarda ciddi bir ivme gelmeye başladığını kaydeden Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, ''Şu an bu yılın başında Meryem Bekmez kardeşimiz ile yürüyüşte aldığımız madalyayla başlayan bir yolculuk, şu an dünya şampiyonasındaki 2 madalya ile devam ediyor. Buradan sonra da çocuklarımız Üniversiade 'da yarışacaklar. Orada da inanıyorum ki ciddi dereceler, ciddi madalyalar alınacak. Burada tabi önemli olan çok genç bir kadro ile yarışmamız. Örneğin 4x4'de yarışan 2 çocuğumuzun 16-17 yaşında oluşu bizim 2020 ve sonrasında nasıl bir kadro ile yukarıya geldiğimizin göstergesidir. Eda ve Özkan'ın 20 yaş grubunda olması ve final koşması bizim bundan sonraki olimpiyatlarda dünya şampiyonasında alacağımız madalyaların bir habercisidir'' dedi.



''ATLETİZM'DE BU YIL 473 SPORCU YURT DIŞINDA MÜSABAKALARA KATILDI''



Atletizmde bu yıl yurt dışındaki milli müsabakalara katılan sporcu sayısının 473 olduğunu ifade eden Başkan Çintimar, ''Bu atletizmin büyüklüğünü, geleceğini ve altyapısını göstermekte. Ciddi bir altyapı ile Avrupa ve dünya şampiyonalarında almış olduğumuz sonuçlar geleceğe umutla bakmamızı işaret ediyor. Bu anlamda bize destek olan başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanımız, Spor Genel Müdürümüz, spor teşkilatı ve spor kulüplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum'' diye konuştu.