Kars'ta yaşayan ve ikisi snowboard, biri de alp disiplininde milli takım sporcusu olan 3 kardeş, Türkiye'yi kış olimpiyatları başta olmak üzere uluslararası organizasyonlarda temsil edip hem ülkelerine hem de ailelerine gurur yaşatmak için ter döküyor

Kars'ta yaşayan ve ikisi snowboard, biri de alp disiplininde milli takım sporcusu olan 3 kardeş, Türkiye'yi kış olimpiyatları başta olmak üzere uluslararası organizasyonlarda temsil edip hem ülkelerinin hem de ailelerinin gururu olmak için çaba gösteriyor.

Sarıkamış ilçesinde yaşayan Snowboard Milli Takımı sporcuları Muhammed Cem Boydak (18) ve kardeşi Emre Boydak (14) ile Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu kardeşleri Samet Boydak (12), sabah erken saatlerde kalkıp babaları Fikret Boydak'ın gözetiminde ormanlık alanda koşuyor.

Başarılı olmak için kışın kar üzerinde, yazın ise ilçedeki 2 bin 500 rakımlı Sarıçam Ormanları'nda günde 4 saat kondisyon çalışması gerçekleştiren Boydak kardeşler, ulusal ve uluslararası turnuvalarda Türkiye'ye madalya ve kupa kazandırmayı hedefliyor.

Bir kamu kuruluşunda hizmetli memur olarak çalışan Fikret Boydak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 oğlunun sporcu olarak yetişmesi için büyük fedakarlık gösterdiğini söyledi.

Çocuklarını kötü alışkanlıklardan uzak tutup sporcu olmaları için gece gündüz demeden bütün imkanları zorladığını kaydeden Boydak, "Çocuklarım snowboard ve alp disiplininde ulusal ve uluslararası müsabakalarda büyük başarılar elde ediyor. Çocuklarımı spora yönlendirerek vatanımıza, devletimize hayırlı evlat yetiştirmenin çabası içindeyim." dedi.

Fikret Boydak, çocuklarına sporda başarılı olmalarıyla desteklerin arttığını belirterek, "Mahallemizde oturan kayak antrenörü Levent Tanyeri ile Kürşad Üstündağ'ın sayesinde çocuklarım spora başladı. Ardından milli takım hocalarımız çok destek oldu. Çocuklarım başarılı oldukça devletimizin yöneticileri, kaymakamımız, belediye başkanımız sahip çıktı. Bundan sonraki tek isteğim, çocuklarımın bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırması." diye konuştu.



Kardeşlerin görüşleri

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi, Snowboard Milli Takımı sporcusu Muhammed Cem Boydak, 10 yaşından beri bu sporu yaptığını ifade etti.

Muhammed Cem, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösterdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yurt dışında ülkem adına uluslararası yarışmalarda birçok derece ve madalya aldım. İki yıl önce İtalya'daki yarışmalarda ikinci oldum. Son Dünya Şampiyonası'nda bazı sakatlıklar nedeniyle 32. sırada yer aldım. Şu anda Sarıkamış'ın muhteşem ormanlarında antrenman yapıyorum. Hedefim, Güney Kore'de 2018 Kış Olimpiyatları'nda madalya almak. Babam, beni ve 2 kardeşimi kötü alışkanlıklardan uzak tutup hem okutup hem de spora yönlendirdi. Biz de ülkemiz adına başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız."

Snowboard Milli Takımı sporcusu olan lise öğrencisi Emre Boydak ise ağabeyi Muhammed Cem gibi snowboard dalını seçtiğini anlatarak, "Biz sporcu olalım diye babam çok emek verdi. Ben, ağabeyimin izinden giderek snowboardçu oldum. Hedeflerime yaklaşıyorum. Erzurum'daki EYOF'ta 4'üncü oldum. Bundan sonraki en büyük hedefim, dünya kupası ve olimpiyatlara katılmak." şeklinde görüş belirtti.

Boydak kardeşlerin en küçüğü olan Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu ve ortaokul öğrencisi Samet Boydak da "Ben de kayak alp disiplini sporcusu oldum. Milli takıma katılarak çocuklar kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldum. Bundan sonra amacım, Türkiye'de ve yurt dışında madalyalar, kupalar almak." ifadelerini kullandı.