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Milli yüzücü Ahmet Nakkaş, 100 metre serbestte rekor kırarak dünya şampiyonu oldu

Budapeşte'de düzenlenen Dünya Masterler Yüzme Şampiyonası'nda Ahmet Nakkaş, erkekler 100 metre serbestte şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Milli yüzücü Ahmet Nakkaş, 100 metre serbestte rekor kırarak dünya şampiyonu oldu

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından düzenlenen Dünya Masterler Şampiyonası'nda Ahmet Nakkaş, erkekler 100 metre serbestte şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de süren şampiyonada, 55-59 yaş grubu erkekler 100 metre serbestte Türkiye'yi temsil eden milli yüzücü Ahmet Nakkaş, 56.59 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru da kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Ahmet Nakkaş, yarıştan sonra yaptığı değerlendirmede, hayatı boyunca sporla iç içe yaşadığını belirterek, "Gençlerimizi özendirmek adına şampiyonaya Türkiye'den 30'a yakın arkadaşımızla katıldık. Buraya gelirken katılacağım 4 yarışın hepsinde birincilik ve en az bir rekor kırmayı hedefliyordum.

Şampiyona rekoru hedefimi ilk yarışta gerçekleştirdim. Ülkemin adını FINA kayıtlarında kalıcı hale getirdiğim için mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.
Spora gönül veren iş insanları ve akademisyenlerle geçen yıl Spor Gönüllüleri Derneği'ni kurduklarını hatırlatan Ahmet Nakkaş, "Başkanlığını yaptığım derneğimiz, Türk sporunun güçlenmesi ve gençlerimizin uluslararası arenada çok daha büyük başarılara imza atabilmesinin yolunu açmak için çabalıyor." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ahmet Nakkaş
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