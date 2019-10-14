Milliler, Fransa'dan Mehmetçik'e selam çaktı! Şenol Güneş'ten Trump'a mesaj

Milliler, Fransa'dan, Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmetciğe selam gönderdi.

A Milli Takım'ımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye, grup lideri olarak yoluna ilerliyor.

Ay yıldızlılar Fransa'daki zorlu maça akıllarında Barış Pınarı Harekâtı'nda mücadele eden askerler varken çıktı. Sahada Mehmetçik için mücadele edildi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ikinci yarıda rakip 1-0 öne geçti. Ancak genç futbolculardan oluşan takımımız pes etmedi. Son ana kadar istediği puanı kovaladı.

Milliler, 82. dakikada kazanılan duran topta Kaan Ayhan'ın fileleri havalandırmasıyla 1-1'lik beraberliği yakaladı. Bu golle tüm futbolcular, sevincini kale arkasındaki tribünlerle doyasıya yaşadı.

Futbolcular, Arnavutluk maçında olduğu gibi bir kez daha asker selamıyla attıkları golü Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alan Mehmetciğe armağan etti. Golden sonra futbolcuların asker selamı, Fransız rejisi tarafından televizyonda gösterilmedi. Ancak o anlar objektiflere böyle yansıdı.

Maç sonu Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yaptığı basın açıklamasında Amerika Başkanı Donald Trump'a mesaj gönderdi.

ulusal.com.tr