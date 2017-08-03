2017 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, dostluk maçında İsviçre ile karşılaştı.
Türkiye'nin grupların bir bölümüne ve finallerine ev sahipliği yapacağı 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında A Milli Takım ile İsviçre, İtalya'nın Bormio Pentagon kentinde hazırlık maçları yaptı.
İki takım arasındaki mücadele, ikişer periyot üzerinden iki karşılaşmanın yanı sıra 8 dakikalık bir periyot üzerinden oynandı.
Ay- yıldızlılar, ilk maçı 52-51, ikincisini 36-32 kazanırken, 8 dakikalık üçüncü müsabakada ise rakibine 14-8 yenildi.
Türkiye'nin önemli bir kısmına ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı ile İsviçre hazırlık maçına çıktı.
2017 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, dostluk maçında İsviçre ile karşılaştı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.