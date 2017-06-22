Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Milliler şoke etti! Kötü veda

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Eurobasket'te Yunanistan'a karşı ağır bir yenilgi aldı. Beşincilik maçına çıkacak olan Potanın Perileri'nin Dünya Şampiyonası şansı sürüyor.

Milliler şoke etti! Kötü veda

Potanın Perileri, EuroBasket 2017'de madalya şansını yitirdi. Çeyrek final maçında Yunanistan ile karşılaşan Milliler, ikinci çeyrekte yakaladığı 10 sayılık farkı koruyamayınca parkeden 84-55 mağlup ayrıldı

Ay-yıldızlılar, EuroBasket 2017 çeyrek final mücadelesinde Rusya’yı eleyerek sürprizi gerçekleştiren Yunanistan ile karşılaştı.

A Milli Takımımız maça iyi başlasa da hücumda tutuk kaldı. Üstünlüğünü çeyrek ortasında skora da yansıtan Potanın Perileri 8-0’lık bir seri yakaladı ve rakibine molayı aldırdı. Dış atışlarla maça ortak olmak isteyen Yunanistan isabet bulamazken Milliler ilk çeyreği 15-10 önde kapattı.

İkinci çeyreğin başında Olcay ve Işıl’ın sayılarıyla farkı çift hanelere çeken Milliler’e Yunanistan’ın cevabı 8-0’lık seri oldu. Periler, üst üste hücumlardan eli boş dönerken, Yunanistan 32 yaşındaki Lymoura’nın yönlendirdiği setlerle öne geçmeyi başardı. Son bölümde devreye giren Maltsi’nin sayılarıyla Yunanistan ilk yarıyı 36-30 önde geçti.

İkinci yarı Milliler’in istediği gibi başlamadı. 3’te 3 isabet bulan Yunanistan farkı kısa sürede 13’e çıkardı ve koç Ekrem Memnun molaya başvurdu. Rakibin hücum oyunlarına çözüm üretmekte zorlanan Milli Takımız farkın açılmasına engel olamadı. Düşük yüzdeli oynadığımız bölümde daha az hata yapan Yunanistan son on dakikaya 17 sayı farkla geçti.(40-57)

Skorun verdiği moralle hücum eden Yunanistan farkı 20'ye kadar çıkardı. Kalan bölümde ufak çaplı mucizeyi gerçekleştiremeyen Potanın Perileri rakibine 84-55 mağlup oldu.

Maltsi 25 sayı - 10 ribaunt, Lymoura 7 sayı - 7 ribaunt ve 10 asistle yıldızlaşırken Milli Takımımız'da Hollingsworth 15 sayı - 10 ribaunt, Olcay Çakır 11, Işıl Alben 10 sayı üretti./Hürriyet

Etiketler; #Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı #EuroBasket
banner863
Önceki Haber
AKP'de Kılıçdaroğlu mesaisi
Sonraki Haber
Öğretmen Necmettin Yılmaz şehit edildi iddiasına valilikten açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.