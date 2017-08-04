Mircea Lucescu, kendisini A Milli Takım'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Açıklamalarda bulunan Lucescu, Arda Turan ile ilgili de konuştu. Lucescu, "Durumu az çok biliyorum. EURO 2016 sonrası bazı oyuncularla sorun yaşandığını biliyorum. En büyük sorun yurt dışında olup ilk 11'de oynamayan oyuncular. Romanya'da da bu durum böyle. Hemen bir maç hazırlamamız lazım. Benim amacım tüm futbolcuları bu takıma karşı sorumlu olduklarına ikna etmek. Tam anlamıyla onları konsantre etmek istiyorum. Arda ile konuşacağım, telefon açacağım. Bir orta nokta bulmayı hedefliyorum. Arda'nın acı çektiğini görebiliyorum." diye konuştu

A Milli Takım'ın başına getirilen tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu için imza töreni düzenlendi.



Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte A Milli Takım'ın yenik teknik direktörü Mircea Lucescu açıklamalar yaptı.







YILDIRIM DEMİRÖREN: ÇARŞAMBA İMZALADIK



İlk olarak sözü alan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Öncelikle Fatih Terim ve ekibine verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum. Kariyerinde 35 kupa bulunan bir hoca ile olmak bizi gururlandırıyor. 31 Temmuz'da kontak kurduk, Çarşamba imzaladık. Lucescu ile 31 Temmuz öğleden sonra temasta bulundum. Hocamızı tartışmaya gerek yok. Fatih hoca ile konuşacağız. Tazminat konusunda yönetim kurulumuzla bir karar alıp kendisine bildireceğiz." şeklinde konuştu.



Öte yandan Yıldırım Demirören, Fatih Terim'in istifasından sonra "Türkiye Futbol Direktörlüğü" pozisyonunun kaldırıldığını açıkladı.







LUCESCU: FEDERASYONUN TEKLİFİNİ KABUL ETTİM



4 sene boyunca Beşiktaş ve Galatasaray'da başarılar yakaladık. Ukrayna'da önemli bir dost edindim ve Shakhtar Donetsk'e gittim. Federasyonda daha önce de temasımız oldu, sonunda gelen teklifi kabul etme şansı yakaladım. Siyasi durumlardan dolayı Ukrayna'dan ayrıldım, Zenit'e gittim. Kariyerim açısından Zenit sonrası geri planda kalmayı planladım. 1.5 ay düşündüm ve evde duramayacağımı, çalışmaya devam etmemin daha doğru olduğu yönünde bir karar aldım.



"GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ REDDETTİM"



Bu şartlarda ilk olarak Galatasaray benimle temasa geçti. Östersunds maçı sonrası temas kurdular. Başkan yardımcısı ile konuştum ve bana futbol direktörü olma imkanı sundu. Reddetmedim, sadece 1 hafta sonra konuşmamız gerektiğini söyledim. 'Benim üzerimde birinin olması baskı yaratır' düşüncesiyle bu teklife olumlu bakmadım. Bu pozisyonda çalışmayacağımı kendilerine ilettim.







"31 TEMMUZ'DA YILDIRIM DEMİRÖREN, BENİMLE TEMASA GEÇTİ"



31 Temmuz'da Yıldırım Demirören benimle iletişime geçip teknik direktörlük teklif etti ve Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevini kabul ettim. Sahada olmak istedim, seçimini Türk Milli Takımı'ndan yana kullandım. Teklifi kabul etmemde Türkiye'ye sevgim önemli rol oynadı. Bu görevdeyken Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları yanımda olacaktır. Tabi ki Fenerbahçe taraftarı da yanımda olacaktır (gülerek).



ARDA TURAN AÇIKLAMASI



Durumu az çok biliyorum. EURO 2016 sonrası bazı oyuncularla sorun yaşandığını biliyorum. En büyük sorun yurt dışında olup ilk 11'de oynamayan oyuncular. Romanya'da da bu durum böyle. Hemen bir maç hazırlamamız lazım. Benim amacım tüm futbolcuları bu takıma karşı sorumlu olduklarına ikna etmek. Tam anlamıyla onları konsantre etmek istiyorum. Arda ile konuşacağım, telefon açacağım. Bir orta nokta bulmayı hedefliyorum. Arda'nın acı çektiğini görebiliyorum.







"BİRLİK OLMALIYIZ"



Ben buraya Türk futbolcusuna inanıyorum. Oyuncuların maç sırasında verdikleri konusunda herhangi bir eleştiri yapmadım. Çünkü neler yaşadıklarını biliyorum. Birlikte olmalı, beraber ilerlemeliyiz.



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