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MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi

Başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

SPOR 12.11.2019, 14:27
MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi

Süper Lig'de geride kalan 11 hafta sonunda 17. sırada yer alan MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Dün Metin Diyadin ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaşmıştır. Kendilerine başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli takımın başına geçen 52 yaşındaki Kaplan, MKE Ankaragücü'nün kümede kalmasına katkı sağlamıştı.

Kaplan, bu sezon ise ilk 9 haftada diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

Kaynak: AA
#MKE Ankaragücü #mustafa kaplan #süper lig
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