Kayyum atanan Modern Pentatlon Federasyonunun 17 Temmuz'da yapılacak genel kurulunda Ramazan Arslantaş tek aday olarak seçime girecek

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda Ramazan Aslantaş başkanlık için yapılacak seçime tek aday olarak girecek.

Modern Pentatlon Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu Seçi̇m Komi̇syonu, başkan adaylığı için Ramazan Arslantaş, Durul Türkmen ve Bülent Özgür'ün başvurduğunu, yapılan değerlendirme sonucunda Arslantaş'ın "istenilen evraklarının tam ve eksiksiz olduğu" belirtilerek adaylığının oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.

Komisyonun aldığı kararda ayrıca adaylardan Bülent Özgürün "yeterli destek mektubu ve adaylık başvuru ücret makbuzunun" olmadığı, Durul'un ise "başkanlık adaylığı başvurusunu geri aldığı" belirtildi.

Federasyonun genel kurulu, 17 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Başkent Öğretmenler Evi'nde yapılacak.



Akşin ve Öner'in başkanlıkları düşmüştü

Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Merkez Ceza Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattığı Yaşar Akşin'e ve Akşin'in ardından başkan seçilen Hasan Hüseyin Öner'e "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası vermiş, bunun üzerine de Akşin'in ardından Öner'in de başkanlığı düşmüştü.

Son olarak Öner'in cezaya yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedilmiş ve federasyonun yönetimine SGM Hukuk Müşaviri Vekili Avukat Ayşe Özdaş Rençper başkanlığında 3 kişilik kayyum atanmıştı.

Kayyum, Öner'in itirazının reddinin ardından genel kurul tarihi olarak 17 Temmuz Pazartesi, çoğunluk sağlanamazsa 18 Temmuz Salı günlerini belirlemişti.