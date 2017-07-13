Gaziantep'de canlı bomba yakalandı
Gaziantep'de canlı bomba yakalandı
ABD’den vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
ABD’den vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
Bahçeli: Yeni darbe girişimini aklından geçiren...
Bahçeli: Yeni darbe girişimini aklından geçiren...
Futbol dünyası şokta! Annesini ve kardeşini öldürdü
Futbol dünyası şokta! Annesini ve kardeşini öldürdü

Modeste, Çin'e transfer oldu

Çin kulübü Tianjin Quanjian, Almanya'nın Köln takımından Fransız golcü Modeste'i renklerine bağladı.

Modeste, Çin'e transfer oldu

Çin Süper Lig ekibi Tianjin Quanjian, Almanya'nın Köln takımından Fransız golcü Anthony Modeste'i kadrosuna kattı.

Köln Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Modeste'in transferi konusunda Çin ekibiyle anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada transferin detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi.
Alman basınında yer alan haberlerde, Modeste'in 6 milyon avro karşılığında satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralandığı iddia edildi.

Haberlerde, Çin kulübünün satın alma opsiyonunu kullanarak tecrübeli futbolcuyu 29 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edebileceği öne sürüldü.

İngiltere'de Blackburn Rovers, Fransa'da Bastia, Angers, Nice, Bordeaux, Almanya'da Hoffenheim ve son olarak Köln'de görev yapan Modeste, geçen sezon takımıyla çıktığı 37 maçta 27 gol attı


Kaynak: AA
Etiketler; #çin #almanya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
ABD’den Türkiye’de bulunan vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı
Sonraki Haber
Şanlıurfaspor'un 'şike' iddiası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.