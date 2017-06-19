Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Modric'e “yalancı şahitlik“ suçlaması

Real Madridli futbolcu Luka Modric hakkında, mahkemeyi yanılttığı gerekçesiyle ülkesi Hırvatistan'da soruşturma açıldı.

Modric'e “yalancı şahitlik“ suçlaması

Real Madridli futbolcu Luka Modric hakkında, mahkemeyi yanılttığı gerekçesiyle ülkesi Hırvatistan'da soruşturma açıldı.

Osijek kentindeki savcılığın yaptığı açıklamada, Modric'in, zimmetine para geçirmekle suçlanan eski Dinamo Zagreb Kulübü Başkanı Zdravko Mamic hakkında mahkemede yalancı şahitlik yaptığı ifade edildi.

Modric'in soruşturma sonucunda suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar ceza alabileceği kaydedildi.
Mahkeme, eski Başkan Mamic ve kardeşi Zoran Mamic'in, 2008'den beri Hırvat kulübünün yurt dışına yapılan transferlerden elde ettiği gelirden 15 milyon avroyu zimmetine geçirdiğini ve 1,6 milyon avro vergiyi ödemediğini açıklamıştı. Modric, konuyla ilgili davada şahit olarak dinlenmişti.
2008 yılında Dinamo Zagreb'den Tottenham'a transfer olan 31 yaşındaki Modric, 2012'den beri de Real Madrid formasını giyiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Luka Modric #Hırvatistan #futbol #Dinamo Zagreb
banner863
Önceki Haber
Adana'da motosiklet tarlaya uçtu: 3 yaralı
Sonraki Haber
On Numara 19 Haziran çekiliş sonucu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.