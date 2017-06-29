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Montpellier Başkanı Nicollin doğum gününde öldü

Fransız kulübü Montpellier'nin 43 yıldır başkanlığını üstlenen Louis Nicollin, 74. yaş gününde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Montpellier Başkanı Nicollin doğum gününde öldü

 Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) mücadele eden Montpellier Kulübünün 1974'ten bu yana başkanlığını yapan Louis Nicollin, 74. doğum gününde hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Louis Nicollin'in ölüm haberini aldığımız için büyük üzüntü içindeyiz. Eşi Colette, çocukları Olivier ile Laurent, aile fertleri ve sevenlerinin acısını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Nicollin'in, 74. doğum gününü kutlamak için gittiği Garons'taki bir lokantada kalp krizi geçirdiği ve götürüldüğü Nimes kentindeki Caremeau Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Montpellier'nin başkanlığına, alt liglerde mücadele ettiği 1974'te seçilen Fransız iş adamı, kulübü, 1990'da Fransa Kupası şampiyonluğuna taşımıştı.
Montpellier, 1999'da UEFA Intertoto Kupası'nı, 2011-12 sezonunda ise tarihindeki tek Ligue 1 şampiyonluğunu kazanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Montpellier #Louis Nicollin #futbol
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