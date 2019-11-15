MotoGP'de perde pazar günü İspanya'da kapanıyor
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ve son yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde 17 Kasım Pazar günü düzenlenecek.
SPOR 15.11.2019, 11:09
Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, TSİ 16.00'da başlayacak.
Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez'in şampiyonluğunu ilan ettiği MotoGP'de, pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 395 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 256
3. Maverick Vinales (İspanya): 201
4. Alex Rins (İspanya): 194
5. Danilo Petrucci (İtalya): 176
Kaynak: AA
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