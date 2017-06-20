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Mourinho hakkında vergi kaçırma suçlaması

Mourinho, İspanyol ekibi Real Madrid'de görev yaptığı döneme ait, 2011 ve 2012 yıllarında 3,3 milyon avroluk vergi kaçırmakla suçlandı

Mourinho hakkında vergi kaçırma suçlaması

Madrid İl Savcılığı Mali Suçlar Dairesi, Manchester United takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu da vergi kaçırmakla suçladı.

Savcılıktan verilen bilgide, Mourinho'nun Real Madrid'de görev yaptığı döneme ait, 2011 ve 2012 yılları arasındaki gelir vergisinde İspanyol Maliyesi'nden 3,3 milyon avroluk vergi kaçırdığı iddiasıyla Madrid'in Pozuelo de Alarcon mahkemesine suç duyurusu yapıldığı bildirildi. Mourinho'nun 2011'de 1 milyon 611 bin 537 avro, 2012'de 1 milyon 693 bin 133 avro eksik gelir vergisi ödediği belirtildi.

Aynı savcılık, Real Madrid'de forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu da 2011-2014 yılları arasında imaj gelirleriyle bağlantılı vergi kaçırmakla suçlamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mourinho #real madrid
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