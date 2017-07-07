Smith Avni Yıldırım'ın 3 numarada yer aldığı WBC (Dünya Boks Konseyi) Federasyonunda süper orta sıklette 1 numarada yer alıyor.
Tarihi turnuvanın süper orta sıklet etabına katılacak bir diğer isim ise 15 Temmuz'da yapılacak olan Chris Eubank Jr - Arthur Abraham IBO Dünya Şampiyonluk maçından sonra belli olacak. Kazanan isim turnuvaya dahil olacak.
Bu arada WBc federasyonu daha önce yüzyılın maçı olarak lansmanı yapılan Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao maçında da ortaya koyduğu WBC Elmas Kemerini de şampiyonluğu kazanan boksörlere verecek.
Cumartesi günü Monaco'da yapılacak Muhammed Ali Kupasında yer alacak isimler arasına İngiliz Callum Smith de eklendi.
Smith Avni Yıldırım'ın 3 numarada yer aldığı WBC (Dünya Boks Konseyi) Federasyonunda süper orta sıklette 1 numarada yer alıyor.
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