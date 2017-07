Türkiye'yi Sivaslı Türk boksör Avni Yıldırım temsil edecek Chris Eubank jr - Arthur Abraham galibi Avni Yıldırım'ın rakibi olacak Avni Yıldırım: "Bu Şampiyonlar Ligi'nden kahraman olarak çıkmak istiyorum"

Dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali'nin adını taşıyan ve bu yıl ilk kez düzenlenecek olan toplam 50 milyon dolar ödüllü Muhammed Ali Kupası, Monaco'da yapılan görkemli bir gala ile tanıtıldı.



Fransa'nın Monaco kentindeki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen gala 42 ülkeden canlı yayınlandı.



Toplam 50 milyon dolar ödülün ortada olacağı ve şampiyonlara "Muhammed Ali Kupası"'nın takdim edileceği turnuvada, yarı ağır sıklet için 30 milyon dolar, süper orta sıklet için ise 20 milyon dolarlık bir ödül bütçesi ayrılmış durumda. Türkiye'den Avni Yıldırım ve menajeri Ahmet Öner'in iştirak ettiği gecede Türk boksörün de rakibi belli oldu.



FIFA'nın modeli baz alınarak gerçekleştirilen eşleşmelerde bir değişiklik vardı. Bu değişiklik seri başı rakiplerin rakiplerini kendi seçmesiydi. Bu durum büyük heyecana sebep olurken dünya şampiyonu boksörler taktik fikirlerin de ön planda olduğu seçimler yaptı.



SİVASLI TÜRK BOKSÖR AVNİ YILDIRIM'A ÇOK ZOR RAKİP



76.2 Kg Süper Orta Sıklette yapılan eşleşmede 1 numaralı seri başı WBA Federasyonu'nda Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonu İngiliz George Groves, 23 maçta 23 galibiyeti bulunan vatandaşı yenilgisiz Jamie Cox'u seçti. 2 numaralı seri başı WBC'de zirvede yer alan Callum Smith ise İsveçli Erik Skoglund'da karar verdi.



Karar verme sırası ise bu cumartesi gecesi yapılacak Abraham - Eubank Jr maçının seri başı galibindeydi. Her iki boksör de kampta bulundukları için sahneye temsilen efsane boksör baba Chris Eubank Sr çıktı ve temsilcimiz Avni Yıldırım'ı seçti.



İkili sahnede yüz yüze gelirken baba Eubank Jr neden Avni'yi seçtiniz sorusuna, "Bu hafta Abraham ile maçımız var ve sıkı hazırlandık. Ekim'de karşılaşacağımız rakibimiz ona benzer biri isim olursa daha iyi olur diye düşündük ve Avni ile Abraham hemen hemen aynı tarzdalar ve kuvvetteler. Bu sebeple Avni'yi seçtim" dedi.



AVNİ YILDIRIM: "BU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN KAHRAMAN OLARAK ÇIKMAK İSTİYORUM"



Turnuvanın favorilerinden birisi olarak gösterilen Avni Yıldırım, turnuvanın gala gecesinde açıklamalarda bulundu.



Türk boksör şunları söyledi;



"Şu anda favori bana göre Chris Jubek. Bana göre o kazanacak. Burada Şampiyonlar Ligi'ndeyim ve burada olmaktan dolayı gururluyum. Türkiye'ye döner dönmez çalışmalara başlayacağım. Şampiyonları yenmeden şampiyon olunmaz. Bu turnuvadan da alnımızın akıyla çıkacağız. Bütün varımı yoğumu buna vereceğim. Tek amacım Chris Jubek Junior'ı yenmek olacak. Eğer maçı Abraham kazanırsa ve onunla karşılaşırsak, bu kez antrenman metotlarını değiştirerek çalışacağım. Burası çok büyük bir lig ve önemli bir organizasyon. Benim için, ülkem için ve benden sonraki jenerasyon için büyük bir avantaj. Bizden sonraki nesile de inşallah bunları aktarırız.



Benim adım MR Robot! Her zaman hedefe kitleniyorum. Ringe çıkınca başka bir adam oluyorum. Önceden Türk halkı ne zaman büyük maçlara çıkacak diyordu. Şimdi büyük maçlara geldik. Halkımızın da dualarıyla inşallah bu turnuvadan da alnımızın akıyla çıkacağız"



Türk boksör ayrıca, "Bu Şampiyonlar Ligi'nden kahraman olarak çıkmak istiyorum" dedi.



İŞTE 76.2 KG SÜPER ORTA SIKLET EŞLEŞMELERİ



George Groves (İngiltere) vs Jamie Cox (İngiltere)



Callum Smith (İngiltere) vs Erik Skoglund (İsveç)



Chris Eubank jr - Arthur Abraham Galibi / Avni Yıldırım



Juergen Breahmer (Almanya) vs Bob Brant (ABD)



91 Kg Cruiserweight Sıkleti Eşleşmeleri



Oleksander Usyk (Ukrayna) vs Marco Muammer Hukic (Bosna Hersek)



Murat Gassiev (Rusya) vs Krzysztof Wodarczyk (Polonya)



Mairis Briedis (Letonya vs Mike Perez (Küba)



Yunier Dorticos (Küba) vs Dmitry Kurdyashov (Rusya)



Arkasında Richard Shaefer, Nisse ve Kalle Sauerland gibi önemli isimlerin olduğu World Boxing Super Series, iki önemli sıklette (yarı ağır sıklet 91 Kg ve süper orta sıklet 76 Kg) dünyanın en önemli boksörlerini karşı karşıya getirecek dev bir boks turnuvası. 9 Eylül'de ABD'de başlayacak turnuva, 7'si ABD ve 7'si Avrupa'da olmak üzere 14 boks gecesine ev sahipliği yapacak ve 18 Mayıs 2018'te Avrupa'da final yapacak. Avni Yıldırım'ın maçı ise Ekim ayında olacağı ifade edildi.