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Murray, Queen's Club'a ilk turda veda etti

Avustralyalı Thompson'a 2-0 yenilen dünya 1 numarası Murray, 5 kez şampiyonluk yaşadığı Queen's Club Tenis Turnuvası'ndan elendi

Murray, Queen's Club'a ilk turda veda etti

Dünya 1 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray, Queen's Club Tenis Turnuvası ilk turunda Avustralyalı Jordan Thompson'a 2-0 yenildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve 3 Temmuz'da başlayacak sezonun üçüncü "grand slam"i Wimbledon'a hazırlık niteliği taşıyan organizasyonda Büyük Britanyalı Murray, klasmanda 90. sırada yer alan Thompson ile karşı karşıya geldi.

Murray, karşılaşmadan 7-6 ve 6-2'lik setler sonucunda 2-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Kariyerinde 3 "grand slam" şampiyonluğu bulunan Murray, Queen's Club Tenis Turnuvası'nda 2009, 2011, 2013, 2015 ve 2016'da mutlu sona ulaşmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tenis #Queens Club Tenis Turnuvası #Jordan Thompson #Andy Murray
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