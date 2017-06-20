Avustralyalı Thompson'a 2-0 yenilen dünya 1 numarası Murray, 5 kez şampiyonluk yaşadığı Queen's Club Tenis Turnuvası'ndan elendi

Dünya 1 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray, Queen's Club Tenis Turnuvası ilk turunda Avustralyalı Jordan Thompson'a 2-0 yenildi.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve 3 Temmuz'da başlayacak sezonun üçüncü "grand slam"i Wimbledon'a hazırlık niteliği taşıyan organizasyonda Büyük Britanyalı Murray, klasmanda 90. sırada yer alan Thompson ile karşı karşıya geldi.



Murray, karşılaşmadan 7-6 ve 6-2'lik setler sonucunda 2-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.



Kariyerinde 3 "grand slam" şampiyonluğu bulunan Murray, Queen's Club Tenis Turnuvası'nda 2009, 2011, 2013, 2015 ve 2016'da mutlu sona ulaşmıştı.