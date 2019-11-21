Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Mahkeme kararına bakmıyorum. Benim halletmem gereken Galatasaray için konular var. 2 yılda 3 seçim, insaf. Zannedersiniz dev bir kaos var. Ben bunu anlamıyorum. Buraya kazık da çakmadık." dedi.

Mustafa Cengiz, Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz , Süper Lig takımlarının mali açıdan gelir-gider dengesinde çok fazla açık olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Devletimiz yapılandırma yoluyla bir bölümünü çözmeye çalışıyor. Tabii bu yeterli değil. Gider gelirin 4 katı. 4 katlı bir ekonomiyi toparlamanız sürdürebilir bir sistemle 4 yıllık bir döneme ihtiyaç var. Ödeme yapmadan 4 yıl geçirmemiz gerekir. Özellikle vergi düzenlemesiyle hem amatör sporlara destek hem de biriken vergi borçlarının yapılandırılması gerekir. Kulüpler bunun tam olarak bilincinde değil. Geçmiş yıldan gelen sorunlar boynumuza binmiş durumda. Bizim nasıl kar elde ettiğimiz açık ortada. 1 milyar lira gelir barajını aştık. Bunun en önemli nedeni 2 yıl şampiyon olmamız ve Şampiyonlar Ligi'ne katılıp gelir elde etmemiz ve taraftarımızın kombine desteği. Bütün rekorları kırdık."

Yayın gelirlerinde düşmenin risklerden biri olduğunu anlatan Cengiz, ödedikleri vergileri de vurgulayarak, "2 yılda ödediğimiz vergi nakit olarak 288 milyon lira. 200 milyon lira da yapılandırma var. Biz 500 milyon liralık vergiyi hallettik. Bunun 300'ünü ödedik. 104 milyon lirası stopaj olarak amatörlere kaynak aktardık. Ben çok radikal alınacak kararlarla bu sorunların çözüleceğine inanıyorum. Her gelen yönetim kendi yönetimine göre har vurup harman savuruyor. Toplam 155 milyon avro transfer yükümlüğümüz var. Her 2 ayda bir 200 milyon liraya yakın bir bedeli karşılamak durumundayız. Galatasaray'ın amacı gelecek kuşaklar içindir. Size samimi olarak söylüyorum." ifadelerine kullandı.

Galatasaray Kulübünün 2 yılda 3 kez seçim yaptığını hatırlatan Cengiz, "Mahkeme kararına bakmıyorum. Benim halletmem gereken Galatasaray için konular var. 2 yılda 3 seçim, insaf. Zannedersiniz dev bir kaos var. Ben bunu anlamıyorum. Buraya kazık da çakmadık. 'Ekmedim bostan, yemedim karpuz.' lafı var. Biz onurumuzla çekilmesini iyi biliriz. Biz bir aşkın bir gönlün sevdanın peşindeyiz bunu herkes böyle bilsin. Camiamın ve çalışanlarımın dikkatini çabasını seçime yönlendirmem. Benim gündeminde başka konular var." diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanlığının muhalefet makamı olarak görülmesini eleştiren Cengiz, "Ben de divan üyesiyim. Divandaki üyeler bizim en saygın üyelerimiz. 25 yılını doldurmuş çok değerli insanlardan oluşuyor. Benim kastım divan başkanlığı kürsüsü, bana öyle geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'le aralarında sorun olduğu iddialarını da cevaplayan Cengiz, şunları aktardı:

"Biz buraya siyaset yapmaya gelmedik. Biz çocukluk aşkımızın peşindeyiz. Florya ile bir sorunumuz yok. Hocayla daha dün düğündeydik. O da gülüyor bizde gülüyoruz. Ben basketbola, voleybola hiç birine karışmıyorum. Florya'nın bir sorunu varsa Abdurrahim (Albayrak) Bey anlatır. Böyle yargıya nasıl varıyorlar bilmiyorum."

"Falcao, Trabzonspor maçına inşallah yetişir"

Sakatlığı bulunan futbolcuları Radamel Falcao'yla da bir sorunları olmadığını vurgulayan Cengiz, "Tedavisi sürüyor. Aşırı yüklendi ve ondan ötürü hiç olmayan aşil tendonunda iltihap oluştu. Üst düzey futbolcu bunlar, farklı tedaviler gerekiyor. İspanya'ya gitmesi bizim doktorun kontrolü altında. Fazla sürmez dönüşü, Trabzonspor maçına inşallah yetişir. Falcao'yu Real Madrid de istedi ama gelen bir talep yok. Falcao, Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet edecek." diyerek sözlerini tamamladı.