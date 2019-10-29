Mustafa Kaplan'dan ayrılık açıklaması

Başkent temsilcisinin internet sitesinde açıklamaları yer alan Kaplan, Gençlerbirliği camiasının bir parçası olduğu için gurur duyduğunu kaydetti.

Gençlerbirliği camiasına daha fazla zarar vermek istemediğini aktaran Kaplan, "Yaklaşık beş aylık beraberliğimizin bugün itibariyle son bulduğunu üzüntüyle bildirmek isterim. Ben ve ekibimin tek gayesi Gençlerbirliği'ni hak ettiği yerlere getirmek oldu. Bazen çok istersiniz ve başarıyı sağlamak adına fedakarlıklar yaparsınız ama olmayınca olmaz. Bu yüzden de ne değerli Gençlerbirliği camiasına ne de kendi kariyerime daha fazla zarar vermek istemiyorum. Ben, her zaman bu güzide camianın bir parçası olmaktan gurur ve kıvanç duymaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kulüpten ayrılmak için tazminat talep etmediğini vurgulayan Mustafa Kaplan, "Geçmişten bugüne kulübümüz için yaptıklarım, kulübümüze kattığım değerlerle gurur duyarak camiamızdan ayrılıyorum. Gençlerbirliği isminin olduğu yerde ne gelirken ne de giderken asla para konuşmadım ve tek bir kuruş tazminat talebim olmadı." şeklinde görüş belirtti.

Mustafa Kaplan, başkan Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, Gençlerbirliği taraftarı ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederek açıklamasını tamamladı.