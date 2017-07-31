Galatasaray, Osmanlıspor'un başarılı orta saha oyuncusu N'Diaye ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.
Oyuncuya yıllık 2.2 milyon euro, Osmanlıspor'a ise 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.
Teknik direktör Igor Tudor'un kadroda görmek istediği oyunculardan olan N'Diaye'nin, önümüzdeki günlerde Galatasaray'a imza atacağı belirtildi.
Galatasaray, Osmanlıspor'un başarılı orta saha oyuncusu N'Diaye ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.
Galatasaray, Osmanlıspor'un başarılı orta saha oyuncusu N'Diaye ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.
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