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Nabil Dirar, İstanbul'da

FENERBAHÇE futbol takımının geçen ay İstanbul'a davet ettiği Monaco'nun Faslı oyuncusu Nabil Dirar İstanbul'a geldi.

Nabil Dirar, İstanbul'da

THY'nin tarifeli seferiyle saat 00:35'da Brüksel'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Faslı futbolcuyu bir tercüman karşıladı.

Havalimanında Galatasaraylı taraftarların bulunması ve Galatasaraylı Wesley Sneijer'in geldiği saate denk gelmesi nedeniyle futbolcuya spor polisi aracına kadar eşlik etti.

Daha önce Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nabil Dirar ve takımı Monaco ile yapılan görüşmeler sonucu, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda prensip anlaşması sağlanmıştır.

Resmi transfer sezonu açıldıktan sonra Nabil Dirar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #fenerbahçe #Monaco #Nabil Dirar
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