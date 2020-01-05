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NBA'de Cavaliers, Cedi Osman'ın 22 sayı attığı maçta Thunder'a kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Oklahoma City Thunder'a 121-106 yenildi.

SPOR 05.01.2020, 11:40
NBA'de Cavaliers, Cedi Osman'ın 22 sayı attığı maçta Thunder'a kaybetti

NBA'e 11 maçla devam edildi. Cedi Osman, Cavaliers'ın Thunder'a 121-106 mağlup olarak 25. yenilgisini yaşadığı mücadelede 35 dakika 9 saniye süre aldı ve 22 sayı, 4 ribauntla oynadı.

Cavaliers'ta Collin Sexton 30, Darius Garland 20 sayı attı.

Üst üste 5. olmak üzere 20. galibiyetini elde eden Thunder'da Dennis Schröder 22, Shai Gilgeous-Alexander 20 sayı buldu.

Öte yandan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın evinde San Antonio Spurs'ü 127-118 yendiği karşılaşmayı 11 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

Vince Carter tarihe geçti

Atlanta Hawks'ın 42 yaşındaki basketbolcusu Vince Carter, takımının sahasında Indiana Pacers'ı 116-111 yendiği mücadelede görev alarak tarihe geçti.

Carter, 1990, 2000 ve 2010'lu yılların ardından 2020'de de sahaya çıkarak NBA'de on yıllık 4 ayrı dönemde forma giyen ilk oyuncu oldu.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 114-140

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 102-121

Orlando Magic-Utah Jazz: 96-109

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 106-121

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 116-111

Chicago Bulls-Boston Celtics: 104-111

Washington Wizards-Denver Nuggets: 128-114

Golden State Warriors-Detroit Pistons: 104-111

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 120-123 (Uzatmada)

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 127-118

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 115-117

Kaynak: AA
#Amerikan Basketbol Ligi #cedi osman #Cleveland Cavaliers #Oklahoma City Thunder #nba
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