Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Utku Yuvakuran'ın sözleşmesi 2021'e kadar uzatıldı.

Beşiktaş Kulübü, Necip Uysal ve Utku Yuvakuran'ın sözleşmesini 4 yıllığına uzattı.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde futbolcularla ilgili verilerin yer aldığı bölümde, Beşiktaş'ın iki oyuncuyla 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşme uzattığı görüldü.



Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen ve ilk profesyonel sözleşmesini 19 Haziran 2008'de yapan Necip, 2009-2010 sezonunda A takımda forma giymeye başladı. Takım kaptanlığına kadar yükselen 1991 doğumlu oyuncu, Beşiktaş formasıyla toplam 254 resmi maçta oynadı.



Utku Yuvakuran'ın bonservisi alındı



TFF internet sitesinde ayrıca, Beşiktaş'ın geçen sezon kiralık olarak kadroya dahil ettiği kaleci Utku Yuvakuran'ın bonservisinin alınarak kendisiyle 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşme imzalandığı bilgisi yer aldı.



Utku'nun, 1 Ağustos 2017 itibarıyla geçici transfer statüsünden çıkarıldığı, 2 Ağustos'ta da lisansının yenilendiği bilgisi internet sitesinde görülüyor.

Utku Yuvakuran, geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş'ta daha çok 21 Yaş Altı Ligi'ndeki maçlarda görev yaptı. Genç kaleci, siyah-beyazlı formayla sadece 2 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı.

