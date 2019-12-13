Nefes kesen Türk derbisinin kazananı Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan Türk derbisini konuk ekip kazandı.

Bu sonuçla lider Anadolu Efes 11. galibiyetine ulaşırken, Fenerbahçe Beko, 8. mağlubiyetini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk 4 dakika 7-7 beraberlikle geçildi. Anadolu Efes'in pota altında gösterdiği etkili oyuna, De Colo'nun savunma ve hücumdaki performansıyla cevap veren sarı-lacivertliler ilk çeyreği 22-20 önde kapattı.

İkinci çeyrekte de boyalı alanı kullanmaya devam eden Anadolu Efes, 14. dakikayı 28-26 üstünlükle geçti. Rakip takıma tam saha pres uygulayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada üstünlüğü tekrar ele geçirdi: 30-28. İlk yarı 38-38'lik beraberlikle sona erdi.

Larkin'in etkili olduğu 3. çeyreğin ilk 25. dakikasında Anadolu Efes 50-43'lük üstünlük sağladı. Konuk ekip, 27. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 53-43. Lacivert-beyazlı ekip, ilk devrede sayısı bulunmayan Larkin'in 10 sayı bulduğu 3. çeyreği 59-49 önde geçti.

Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte konuk ekip farkı 14'e çıkardı: 68-54. Karşılaşmanın 36. dakikasına Anadolu Efes'in 70-56 üstünlüğüyle girildi. Mücadeledeki en farklı skor 36. dakikada Anadolu Efes'in 17 sayı üstünlüğüyle oldu: 73-56. Bitime 1,5 dakika kala Fenerbahçe Beko 11-0'lık seriyle farkı 6'ya indirdi: 67-73. Anadolu Efes son dakikaya 5 sayılık üstünlükle girdi: 76-71. Son bolümde hata yapmayan lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 81-73 kazandı.

Anadolu Efes, galibiyet serisini derbide sürdürdü

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında derbi maçta Fenerbahçe Beko'yu 81-73 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Bu sonuçla Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde üst üste 7. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlıların galibiyet sayısı ise 11'e çıktı.

THY Avrupa Ligi'nde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko, sezonun 8. yenilgisini aldı.

Larkin ikinci yarı sahneye çıktı

Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin, ikinci yarıdaki performasıyla takımını galibiyete taşıyan isimlerin başında geldi.

Avrupa Ligi'nde son iki maçta 73 sayı atan ve bu maça kadar bu sezon 22.2 sayı ortalamasıyla oynayan Larkin, ilk yarıda kullandığı 2 şutta da isabet bulamadı.

İlk basketini üçüncü çeyreğin ortasında atan Larkin, bu periyotta takımının kaydettiği 21 sayının 10'una imza attı. Larkin final periyodunda da etkinliğini sürdürdü ve maçı 20 sayıyla tamamladı.

Anadolu Efes 24 yıl sonra galip

Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi Avrupa kupalarında yaklaşık 24 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başardı.

O zamanki adıyla Efes Pilsen, Koraç Kupası'nda rakibini 16 Ocak 1996'da 98-65 yenmişti. Bu maçtan sonra Avrupa'da Fenerbahçe deplasmanına 6 kez konuk olan Anadolu Efes, bütün maçları kaybetmişti.

Lacivert-beyazlılar, aldığı bu galibiyetle bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi organizasyonunda da rakibini 7. deplasman maçında ilk kez yenmeyi başardı.

Ergin Ataman, Avrupa'da Obradovic'e karşı ilk kez kazandı

Ergin Ataman, Obradovic karşısında Avrupa kupalarındaki ilk deplasman galibiyetini aldı.

Daha önce Obradovic'in takımları, Avrupa Ligi'nde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı takımları 7 kez konuk etti. Bu 7 karşılaşamadan da galibiyetle ayrılan taraf Obradovic'in takımları oldu.

Ataman, meslektaşının bu serisine de son vererek sahadan mutlu ayrıldı.