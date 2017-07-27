Beşiktaş'ın golcü adayları arasında ilk sırada yer alan Negredo'nun transfer sürecinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ın kamp yaptığı Marbella'ya gelerek İspanyol oyuncunun menajeri ile bir araya gelen Başkan Fikret Orman ve transfer komitesi, sürecin pazartesi gününe kadar olumlu veya olumsuz sonlanmasını bekliyor.



Negredo'nun menajeri Gelu Rodriguez'e oyuncusu ile konuşup en geç 3-4 gün içinde kesin cevap isteyen Siyah Beyazlılar, Negredo transferinden umutlu; ancak İspanyol basınına göre Negredo, Beşiktaş'ı son alternatiflerden biri olarak görüyor ve bekletiyor. İspanya basınında çıkan haberlerde 31 yaşındaki golcü oyuncunun asıl hedefi İngiltere Premier Ligi'nde forma giymek olduğu ve bu yüzden Beşiktaş'ın teklifini şimdilik ağırdan aldığı konu ediliyor. Türkiye'deki vergi kolaylığı yüzünden Negredo'nun daha yüksek para kazanma ihtimalinin olmasına rağmen oyuncunun İngiltere Premier Ligi'nden yeni teklifler beklediği yazılan haberler arasında.



Beşiktaş benzer bir durumu geçen sezon da yaşamış ve tüm şartlarda anlaşma sağladığı Samir Nasri son ana kadar Siyah Beyazlıları bekleterek transferin son günlerinde Sevilla'ya imza atmıştı. Aynı durumu yeniden yaşamak istemeyen Siyah Beyazlılar bu kez süreç uzamadan 3 - 4 gün içinde kesin cevabı alacak. Eğer Negredo olumlu cevap verirse transfer komitesi başkanı Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu bir kez daha İspanya'ya gelerek Negredo ile yüz yüze görüşüp imza attıracak. Süreç olumsuz sonuçlanır veya Negredo hala bekletmek isterse önümüzdeki hafta bu transferden kesin olarak vazgeçilerek diğer alternatiflerle masaya oturulacak.