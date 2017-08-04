Beşiktaş'ın sözleşme imzalayacağı Negredo, sağlık kontrolünden geçirildi.

Beşiktaş'ın bugün sözleşme imzalayacağı İspanyol futbolcu Alvaro Negredo, sağlık kontrolünden geçirildi.



Acıbadem Sports'ta detaylı kan tetkikleri yapılan Negredo, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.



İspanyol futbolcu, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik kontrollere de tabi tutuldu.