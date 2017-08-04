Beşiktaş'ın bugün sözleşme imzalayacağı İspanyol futbolcu Alvaro Negredo, sağlık kontrolünden geçirildi.
Acıbadem Sports'ta detaylı kan tetkikleri yapılan Negredo, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
İspanyol futbolcu, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik kontrollere de tabi tutuldu.
Beşiktaş'ın sözleşme imzalayacağı Negredo, sağlık kontrolünden geçirildi.
Beşiktaş'ın bugün sözleşme imzalayacağı İspanyol futbolcu Alvaro Negredo, sağlık kontrolünden geçirildi.
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