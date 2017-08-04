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Negredo sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'ın sözleşme imzalayacağı Negredo, sağlık kontrolünden geçirildi.

Negredo sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'ın bugün sözleşme imzalayacağı İspanyol futbolcu Alvaro Negredo, sağlık kontrolünden geçirildi.

Acıbadem Sports'ta detaylı kan tetkikleri yapılan Negredo, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

İspanyol futbolcu, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik kontrollere de tabi tutuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #negredo #sağlık #kontrolunden
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