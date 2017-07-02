İstanbul'da kritik ziyaret!
İstanbul'da kritik ziyaret!
5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar
Saldırı hazırlığındaki terörist gruba hava harekatı
Saldırı hazırlığındaki terörist gruba hava harekatı

Neuville'den sezonun 3. zaferi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Polonya'da düzenlenen 8. ayağını kazanan Hyundai takımından Neuville, sezonun 3. birinciliğini elde etti

Neuville'den sezonun 3. zaferi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Polonya'da düzenlenen 8. ayağını, Hyundai takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.
Şampiyonanın 23 etaptan oluşan, 326,64 kilometre uzunluğundaki 8. yarışını, 2 saat 40 dakika 46.1 saniyede tamamlayan Neuville, sezonun 3'üncü, kariyerinin 5'inci ralli zaferine ulaştı.
Neuville'den 1:23.9 dakika sonra bitişe gelen takım arkadaşı Hayden Paddon 2'nci, M-Sport takımından son 4 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ise liderin 2:20.8 dakika gerisinde 3'üncü oldu.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 9. ayağı, 27-30 Temmuz tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek.
Polonya Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Sebastien Ogier: 160 puan
2. Thierry Neuville: 149

3. Jari-Matti Latvala: 112

4. Ott Tanak: 108

5. Daniel Sordo: 82


Kaynak: AA
Etiketler; #WRC #Thierry Neuville #Polonya Rallisi
banner863
Önceki Haber
Çanakkale'de traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Sonraki Haber
Silah sesinden korkarak fenalaştığı iddia edilen çocuk öldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.