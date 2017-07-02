Dünya Ralli Şampiyonası'nın Polonya'da düzenlenen 8. ayağını kazanan Hyundai takımından Neuville, sezonun 3. birinciliğini elde etti

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Polonya'da düzenlenen 8. ayağını, Hyundai takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.

Şampiyonanın 23 etaptan oluşan, 326,64 kilometre uzunluğundaki 8. yarışını, 2 saat 40 dakika 46.1 saniyede tamamlayan Neuville, sezonun 3'üncü, kariyerinin 5'inci ralli zaferine ulaştı.

Neuville'den 1:23.9 dakika sonra bitişe gelen takım arkadaşı Hayden Paddon 2'nci, M-Sport takımından son 4 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ise liderin 2:20.8 dakika gerisinde 3'üncü oldu.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 9. ayağı, 27-30 Temmuz tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek.

Polonya Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:



1. Sebastien Ogier: 160 puan

2. Thierry Neuville: 149



3. Jari-Matti Latvala: 112



4. Ott Tanak: 108



5. Daniel Sordo: 82