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Neymar'ın lisansı çıktı

PSG'de forma giymesi için gereken belgeleri çıkan Neymar, pazar günü takımının Guingamp ile oynayacağı lig maçında forma giyebilecek.

Neymar'ın lisansı çıktı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'e (PSG) 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar'ın lisansının, Fransız Futbol Federasyonuna ulaştığı bildirildi.

Fransa Futbol Federasyonunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Brezilyalı milli oyuncunun lisans belgelerinin İspanyol Futbol Federasyonu tarafından kendilerine gönderildiği belirtildi.

Paris ekibi, gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Neymar'ı, kulübün Guingamp ile deplasmanda pazar günü oynayacağı lig maçında oynatabilecek.

Neymar, lisansı yetişmediği gerekçesiyle takımının geçen hafta Amiens ile oynadığı lig maçını tribünden takip etmek zorunda kalmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #neymar
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