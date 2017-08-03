Barcelona, rekor bonservis bedeli karşılığında Neymar'ı Paris Saint-Germain'e yolladığını açıkladı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeli karşılığında Brezilyalı yıldız Neymar'ı Paris Saint-Germain'e gönderdiğini duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Neymar'ın yasal temsilcilerinin öğle saatlerinde kulübe gelerek Brezilyalı futbolcunun sözleşme fesih bedeli 222 milyon avroyu ödediğini açıkladı.



Açıklamada, söz konusu yüksek miktar nedeniyle doğabilecek disiplin yükümlülüklerinin belirlenebilmesi amacıyla transfer ayrıntılarının UEFA'ya iletileceği belirtildi.



Bu transferin ardından Neymar, açık ara farkla dünyanın en pahalı futbolcusu konumuna geldi. Daha önceki rekor, Manchester United'ın 2015-16 sezonunda Juventus'tan 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Fransız futbolcu Paul Pogba'ya aitti.