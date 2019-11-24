Norwich Cityli futbolcudan asker selamı
İngiltere Premier Lig'de Norwich City'nin deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünü atan Dennis Srbeny, asker selamlı gol sevincinde bulundu.
SPOR 24.11.2019, 08:38
Norwich City, Alman futbolcunun asker selamlı gol sevincini twitter hesabından paylaştı.
UEFA, Türk Milli Takımı oyuncularının Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, muhtemel siyasi provokasyon iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.
Kaynak: AA
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