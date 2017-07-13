Kulüpten yapılan açıklamada genç futbolcuda ciddi ve kalıcı beyin hasarı gerçekleştiği duyuruldu. Beyindeki birçok fonksiyonun işlevini kaybettiği ve iyileşme şansının olmadığı belirtiliyor.
Bu duruma sebep olaraksae baygınlık anında beyne yeterince oksijen gitmemesi gösterildi.
Nouri, Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçında kalbinden sorun yaşamış ve helikopterle hastaneye kaldırılmıştı./Vatan
Ajax'ın 1997 doğumlu futbolcusu Abdelhak Nouri'den kötü haber geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada genç futbolcuda ciddi ve kalıcı beyin hasarı gerçekleştiği duyuruldu. Beyindeki birçok fonksiyonun işlevini kaybettiği ve iyileşme şansının olmadığı belirtiliyor.
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