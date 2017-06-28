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Nur Tatar Askari, altın madalya kazandı

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar Askari, altın madalya kazandı. Amerikalı rakibini yenen Milli tekvandocu müsabakanın ardından Türk bayrağıyla salonda tur attı.

Nur Tatar Askari, altın madalya kazandı

23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'ndan Türkiye birincilikle ayrıldı.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Güney Kore´nin Muju kentinde düzenlenen müsabakaya 183 ülkeden 971 sporcu katıldı.

Türkiye adına kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve +73 kiloda Nafia Kuş ile erkekler 58 kiloda Mertcan Dolmacı mücadele etti.

Ev sahibi Güney Kore'den Kim Dan-Ji ile karşılaşan Nur Tatar Askari, altın vuruşla  rakibini yendi ve adını finale yazdırdı.
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Finalde ABD´li Paige McPherson ile karşılaşan milli tekvandocu, rakibini 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.  Milli tekvandocu müsabakanın ardından Türk bayrağıyla salonda tur attı.

Nur Tatar, bu şampiyonluğuyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 120 puan yazdırarak önemli bir avantaj da elde etti.

Tatar, 16 Ağustos 1993 tarihinde Van'da dünyaya geldi.  Ankara İller Bankası'nda spor hayatına devam ediyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #dünya tekvando şampiyonası #Nur Tatar
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