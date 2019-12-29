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OGM Ormanspor - Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşması

OGM Ormanspor: 93 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 82

SPOR 29.12.2019, 15:07
OGM Ormanspor - Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşması

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Taner İbin, Hande Öztürk 

OGM Ormanspor: Robinson 24, Paris 10, Nilay Kartaltepe 2, Pelin Derya Bilgiç 20, Ogunbowale 29, Naile Çırak 2, Leedham 6, Damla Gezgin, Yeliz Doğan 

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 2, Peters 31, Gizem Başaran 12, Abdelkader 19, Melike Tuğba Oral 2, Asena Yalçın 16, Hülya Çoklar, Dürdane Gülşah Gümüşay 

1. Periyot: 21-20

Devre: 50-33

3. Periyot: 67-66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın son maçında OGM Ormanspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 93-82 mağlup etti.

Kaynak: AA
#Ormanspor #hatay büyük şehir belediyespor #herbalife nutrition kadınlar basketbol süper lig
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