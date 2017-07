Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli isimler yeni sezonu değerlendirirken transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Beşiktaşlı futbolcuların açıklamaları;



Tolga Zengin: Çalışmalarımız sürüyor. Çin ve daha sonra İspanya'da hazırlık maçları yapacağız. Daha sonra Süper kup maçımız var Konya'da... Her şey güzel gidiyor.

Oğuzhan: Yeni sezonumuz hayırlı olsun. Her sezon gibi yoğun ve çift idmanla devam ediyoruz. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. İnşallah dediğim gibi yeni sezona hazırlanırız ve kazasız belasız bu kamp dönemini geçiririz.



Necip: İlk etap çalışmalarına burada başladık. Fizik ve kondisyon hazırlıkları yapıyoruz.



YENİ TANITILAN FORMALARLA İLGİLİ



Tolga Zengin: Benim favorim beyaz forma... Aslında satış pazarlamanın ilgilendiği bir konu. Göğsümüzde bu arma olduğu sürece bir sorun yok.



Oğuzhan: Benim de en beğendiğim forma beyaz forma...



10 NUMARALI FORMA



Numara konusunu henüz konuşmadık ama herkesin isteidği bir numara vardır elbet. İlk resmi maça kadar kendi eski formalarımızla devam edeceğiz ondan sonra net bir cevap verebiliriz.



TOLGA'DAN DESTEK YANITI



Geçen sene çok şans bulamadım ama buldupğumda elimden geleni yaptım. Kimsenin sakatlığı olmasın ama bazen olabiliyor. Gençlerbirliği maçında oynama şansı buldum. Bu bir yarış ve geçen sene olmaması bu sene olmayacağı anlamına gelmez. Bundan en çok kulübümüz yararlanacak. Ben 34 yaşında bir insanım ve destek çok önemli ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Siz 5-10 yaşında yazanlara çok bakmayın siz.



OĞUZHAN'DAN ROMA AÇIKLAMASI



Her röportajda yanıtlıyorum. İki sene üst üste şampiyon olduk. Burası benim ailem ve buraya ne kadar bağlı olduğumu herkes biliyor. vrupa'da oynamka istediğimi de dile getirdim ama bilemeyiz. Tekrar söylüyorum burada çok mutluyum ve burada başarılı olmak istiyorum. Lyon maçında sonra yaşadığımız üzüntü benim içinde kaldı. Futbol bu ne teklif geleceğini bilemeyiz, benim de kendi hesaplarım var.



YENİ SEZON HEDEFLERİ



Necip: İki senedir şampiyon oluyoruz. Gelenler ve gidenler oluyor ama biz büyük bir kulübüz. Şampiyonlar Ligi'nde grupşlardan çıkmaktı ve kıl payı kaçırdık. Biz bu sene bunu yapmak istiyoruz.



Tolga: Bir yarışa çıkıyorsunuz. Takım olarak genel özelliğimiz gelen oyuncular karakterli oyuncular. Başkan ve yönetim kurulu buna çok dikkat ediyor. Futbolda bunlar oluyor gidenler ve gelenler hep olacak. Giden arkadaşlarımızın yerine onlar kadar iyi isimler gelecektir. Bu seneki hedefimiz de yine gruplardan çıkmak ve daha ileriye gitmek istiyoruz. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.



Oğuzhan: Gomez, Sosa, İsmail Köybaşı, Gökhan Töre bu isimler gitmişti ama biz yine eksikleri tamamladık. Arkadaş grubumuz çok iyi ve katılan isimlerde karakterli ve kolay uyum sağlıyorlar. Bizim bir şüphemiz yok ve en iyi şekilde yeni sezona hazırlanmaya çalışıyoruz. Her sene şampiyonluğa oynuyoruz. Samet hoca zamanında bile genç bir kadromuz vardı ama yine hedefimiz şampiyonluktu. Bu sene de yine hedefimiz aynı...



ŞAMPİYONLUK İSTEĞİ



Tolga: Bu sene üst üste üç sene şampiyon olmak istiyoruz. Bizim hedefimiz hep şampiyonluk. Bir sene emek verip o emeğin karşılığını almak istiyorsunuz. Bunu yaşadıktan sonra devam ettirmek istiyorsunuz. Bunun hazzı çok farklı. Bu sene de böyle bir şey olacak gibi. Çalışacağız, stada kavuştuk sonra üçüncü yıldız için şimdi de üç sene üst üste şampiyonluk için sahaya çıkacağız.



Necip: Biz büyük bir kulübüz ve sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyoruz. Bu seneki hedefimiz de iyi futbol oynayarak şampiyon olmak istiyoruz. Geçen sezon üçüncü yıldızı aldık bu sene de üst üste üçüncü yıldızı takarsak çok güzel olacak.



Oğuzhan: Vodafone Arena'da yaşanan ilk şampiyonluk benim de ilk şampiyonluğumdu. 10-20 sene sonra bizim arkadaşlarımız ve dostlarımız bizleri konuşarak hatırlayacaklar. Biz bunun daha farkında değiliz. Taraflı tarafsız bütün insanlara güzel futbol göstermek istiyoruz.



ŞENOL GÜNEŞ'İN 'İYİ OYUN' AÇIKLAMASI İÇİN YORUMLARI



Oğuzhan: Geçen sezon çok iyi maçlar oynadık ama her maçtan sonra bile dersler çıkarmaya çalışıyoruz. Şampiyon olduğumuz sezondan sonra bile dersler çıkartmaya çalışıyoruz. 4-5 farklı kazandığımız maçlardan sonra bile bunları yapmaya çalıştık. Rakiplerimiz gelişiyor ve biz aynı yerde kalırsak geriye gideriz. Hocamız bize hep bir şeyler katmak istiyor. Dediğim gibi bu sene de her idman, kamp ve maçta üstüne katarak devam etmek istiyoruz.



Necip: Oğuzhan'ın dediği gibi hocamız mükemmeliyetçi bir hoca. İdmanlarda buna yönelik çalıştırıyor. Bizlerde daha çok çalışarak hocanın istediği seviyeye gelmek istiyoruz.

Tolga: Hocamız yaptıklarınızdan yetinmeyin diyor. Kendini geliştirme adına bunlar yapılmalı. Çok nadirdir yani herşeyi çok güzel yaptınız dediği... Biz onun ne demek istediğini çok iyi anlıyoruz o da memnun belki ama bizlere belli etmiyor. Hocamız diyorsa vardır bir bildiği yani çok bir şey de diyemiyorum.



GÖNÜLLERİNDEN GEÇEN FORVET ADAYLARI



Oğuzhan: Herkesin beğendiği isimler vardır. Türkiye'ye çok kaliteli isimler geldi ama burada zorluk çektiler. Bu yüzden bize düşen bir yorum değil ama her oyuncunun beğendiği futbolcu vardır. Biz öyle bir şey konuşmadık ama herkesin beğendiği futbolcu olur.



Tolga: Bizim elimizde yer alan Cenk Tosun milli takım forveti ve geçen sene attığı gol sayısı belli. Bir şey yazarken elimizdekinin değerini kaybetmeyelim. Cenk'in kalitesi belli ve çok maçta attığı goller ve yaptığı asistlerle katkı sağladı. Yönetimimiz en iyisini, en faydalısını alacaktır ama emekleri harcamayalım./Hürriyet