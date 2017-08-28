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Oğuzhan Özyakup'a milli davet

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Oğuzhan Özyakup'a milli davet

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #oğuzhan özyakup
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