Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, OHAL Komisyonu'nun kısa süre içinde görevine başlayacağını kaydetti. Kurtulmuş, FETÖ ile mücadele ve OHAL Komisyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, FETÖ ile mücadele ve OHAL Komisyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.



'Ben de önemli bir miktar kripto FETÖ’cünün stratejik kurumların içinde var olduğunu düşünüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri dahil bütün önemli kurumların içinde olmaları muhtemeldir.' değerlendirmesinde bulundu.



"Önemli kurumlarda kripto FETÖ'cüler var"



Kurtulmuş, önemli kurumlarda hali hazırda kripto FETÖ'cüler olduğunu belirterek şunları kaydetti;



“Temizliğin şimdiye kadarki olan kısmı iyidir ama benim de şahsi kanaatim daha çok işimizin olduğudur. En tehlikelileri kripto FETÖ’cüler, karda yürüyüp izini belli etmemiş olanlar. Bunların her yerde; üniversitelerde, iş dünyasında, emniyette, adalette, siyasette, nerede varsa hepsinin üzerine gidilecek. ve ortaya çıkarılacak.”



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Milliyet Gazetesi'ne konuştu.



FETÖ ile mücadeleden, OHAL Komisyonu'na, önemli açıklamalarda bulundu.



Kurtulmuş, ‘Bu mücadele denebilir ki artık bir mücadele olmanın ötesinde bir savaş mahiyeti arz etmektedir.’ dedi.



Kurtulmuş, örgütün lider kadrosu ilgili olarak sadece sözde FETÖ imamı Adil Öksüz'e odaklanılmaması gerektiğine dikkat çekti.



Yurt dışına kaçan çok daha önemli isimler olduğunu söyledi.



Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü;



“Adil Öksüz tam manasıyla bir gölgedir. Darbenin içerisinde çok önemli birisi ama darbeci ekibin içerisinde çok daha önemlilerinin olduğunu düşünüyorum. Bunların bir kısmı yurt dışında, bir kısmı belki yurt dışına kaçmak için yurt içinde gizleniyor. Büyük bir kitle Adil Öksüz’ün peşinden bakarken belki başkaları, başka bir kaçış sürecinin içerisine girdi.”



Kurtulmuş, Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu’na ilişkin somut bilgiler verdi.



8 kişilik OHAL Komisyonu çok yakında başvuru almaya başlayacak.



Kurtulmuş, ‘Başvurunun nasıl yapılacağı, nasıl değerlendirileceğine ilişkin uygulama esasları belirlendi. Bugün yarın çalışmaya başlayacaklar.’ dedi.



Bu komisyona başvurmak son derece kolay olacak.



Başvurular mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacak.



Komisyonun 2 yıllık bir çalışma süresi var.



Ancak bu kapıyı açık bırakmak için gerektiğinde 2 yıl sonunda çalışma süresi uzatılabilir.



Ama bu bütün dosyalar 2 yıl boyunca bekleyecek anlamına gelmiyor.