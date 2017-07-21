15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Kadetler Türkiye Şampiyonası, İstanbul Okçular Vakfı Tesisleri'nde başladı.

5 Temmuz Şehitleri Gençler ve Kadetler Türkiye Şampiyonası, İstanbul Okçular Vakfı Tesisleri'nde başladı.



Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen şampiyonanın açılışında sporcular, şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.



Organizasyonda makaralı ve olimpik yayda 85'i kız 204 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonada ayrıca 2-8 Ekim'de Arjantin'de düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım aday kadrosu da belirlenecek.



Şampiyona, 23 Temmuz Pazar günü sona erecek.