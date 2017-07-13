Samsun'da 4 bin 400 kişi kapasiteli Olimpiyat Köyü'nde hazırlıklar tamamlandı.

İşitme Engelliler Olimpiyatları Medya Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, İşitme Engelliler Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Samsun'da, 4 bin 400 kişi kapasiteli Olimpiyat Köyü'nde, 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda, 97 ülkeden 3 bin 105'ü sporcu olmak üzere 5 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayacak Olimpiyat Köyü'nde hazırlıklar sona erdi.



Üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı Olimpiyat Köyü'nde, sporculara günde 30 çeşit yemek, açık büfe halinde sunulacak.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde yer alan köy, üç farklı alanda kuruldu. Köyde işitme engelli sporcularla iletişim kurabilmek için işaret dili eğitimi almış 986 personel görev yapacak.



Sporcular ve teknik ekibin en iyi şekilde ağırlanması için her detay düşünülürken, 4 bin 400 sporcunun tüm konaklama, yeme ve içme ihtiyaçları burada karşılanacak.



Sporcular için hazırlanan özel odalar, dinlenme alanları, spor alanları ve hobi alanları da mevcut olacak.



Köy sakinlerinin güvenliği, blok girişlerinde konumlandırılmış x-ray cihazları, yüz tanıma özellikli turnikeler ve çok sayıda güvenlik personeli ile sağlanacak.

Kredi Yurtlar Kurumu Samsun Bölge Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Olimpiyat Köyü'nde kalacak sporcuların beslenmesi ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Üç öğün, 30 çeşit yemek açık büfe halinde sporcularımıza sunulacak. Sporcularımızın sağlığı için gerekli her türlü tedbir alındı. Gıda mühendislerimiz tarafından alınan yemek numuneleri günlük olarak kontrol edilecek. Ayrıca her branşa özel kalori kontrolleri diyetisyenimiz tarafından takip edilecek." ifadelerini kullandı.