SAMSUN'da düzenlenen 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat meşalesini yakan Ertuğrul Bursa, büyük bir grurur yaşadı. 48 yıldır, önce sporcu, ardından teknik delege olarak, 8’i yaz 3’ü kış olmak üzere 11 Deaflympics’i yerinden takip eden işitme engelli Bursa işaret diliyle, "Çok heyecanlandım. Kalbimin yerinden çıkacak gibi olduğunu hissettim" dedi.

Ertuğrul Bursa, Deaflympics Samsun 2017’nin meşalesini yakarak, kariyerinin en gurur verici anlarını yaşadı. 70 yaşındaki spor adamı, seremonideki en önemli görevi yerine getirmek için yeni 19 Mayıs Stadı’na ulaştığında çok heyecanlandığını ifade ederek, açılış töreni için stada gelen kalabalığı gördüğünde ise çok gururlandığını belirtti.



'KALBİM YERİNDEN ÇIKACAK GİBİ OLDU'



Görkemli seremonideki geçit töreni tamamlandıktan sonra, önce milli güreşçi İsmail Otamış, ardından milli futbolcular Kemal Baloğlu ve Selahattin Bozdağ’ın devraldığı meşale son olarak Ertuğrul Bursa’ya geçti. Bursa’nın, meşaleyle koşusunu tamamlayıp olimpiyat ateşini yakmasıyla tribünlerde de heyecan doruğa çıktı. Coşkulu bir kalabalığın önünde olimpiyat ateşini yakan işitme engelli Ertuğrul Bursa işadet diliyle yaptığı açıklamada, "Çok gururlandım. Çok heyecanlandım. Kalbimin yerinden çıkacak gibi olduğunu hissettim. Burada bütün ülkelerin bayraklarını görüyorsunuz. Ev sahibi ise Samsun ve şu anda Samsun çok güzel bir görünüme sahip. Olimpiyatlar da çok güzel gidiyor. Hazırlığıyla ve başlangıcıyla her şey çok güzel. Bildiğiniz üzere meşale töreninde finali ben yaptım. Gururlandım ve sevindim. Buradan herkese çok selam gönderiyorum" dedi.



'HEDEFİMİZ 50’DEN FAZLA MADALYA'



Dört yıl önce Bulgaristan’da 33 altın madalya aldıklarını hatırlatan Bursa, "Şimdi ev sahibi olarak Samsun’da 50 ya da 60’tan fazla madalya almak istiyoruz. Samsun, bugüne kadarki en iyi organizasyonu yapmalı. Bunu başarmalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da destekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

