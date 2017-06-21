Intel, 2024 yılına kadar olimpiyat oyunlarına sponsorluk yapacak

ABD'li teknoloji şirketi Intel, 2024 yılına kadar olimpiyat oyunlarına sponsor oldu.



Intel ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) yapılan ortak açıklamada, sponsorluk anlaşmasının, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları, Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları, Çin'de düzenlenecek 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları ve henüz ev sahibi belli olmayan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı kapsadığı kaydedildi.



Intel'in olimpiyat oyunlarında 5G, sanal gerçeklik (VR), üç boyut (3D) ve 360 derece teknolojilerinin yanı sıra yapay zeka ve drone hizmetleri sunacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOC Başkanı Thomas Bach, Intel'in alanında dünya lideri olduğunu belirterek, "Olimpiyat oyunlarının geleceğini en ileri teknolojiyle yönlendirecek Intel'le çalışmak için heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Intel Üst Yöneticisi Brian Krzanich de yenilikçi teknolojilerini olimpiyat oyunlarıyla bütünleştirerek dünya genelindeki sporseverlerin olimpiyat deneyimini ilerletmek konusunda heyecanlı olduklarını belirtti.

Uzmanlar, olimpiyat oyunları ana sponsorlarının her dört yıl için IOC'ye yaklaşık 100 milyon dolar (yaklaşık 353 milyon lira) ödediğini belirtiyor.