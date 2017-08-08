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Ömer Şişmanoğlu Göztepe'de

Göztepe, Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Ömer Şişmanoğlu Göztepe'de

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, en son Beşiktaş'ta forma giyen Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ömer Şişmanoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Türkiye kariyerinde Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor ve Atiker Konyaspor formaları giyen Almanya doğumlu 28 yaşındaki hücum oyuncusu Süper Lig'de 147 maçta 36 gol kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ömer #şişmanoğlu #göztepe #kadro #futbol
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