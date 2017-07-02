"UEFA standartlarında, 20 bin seyirci kapasiteli, 102 milyon lira maliyetindeki yeni Ordu stadının ilk temel betonu döküldü. Hayırlı olsun"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, UEFA standartlarında, 20 bin seyirci kapasiteli, 102 milyon lira maliyetindeki yeni Ordu stadının ilk temel betonunun döküldüğünü söyledi.



Yılmaz, mayıs ayında yapımına başlanan yeni Ordu stadı inşaatında incelemelerde bulundu.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 102 milyon lira bütçeli ve 20 bin seyirci kapasiteli yeni stadın inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Stadı yapan firmanın gece gündüz demeden inşaata devam ettiğini aktaran Yılmaz, stadın 53 bin 952 metrekare alan üzerine inşa edildiğini dile getirdi.

Yılmaz, projenin 450 iş gününde, spor kompleksi olarak yapılacağını vurgulayarak, "UEFA standartlarında, 20 bin seyirci kapasiteli, 102 milyon lira maliyetindeki yeni Ordu stadının ilk temel betonu döküldü. Hayırlı olsun. İnşallah bu proje çok kısa zamanda yükselmeye başlayacak ve Orduluların hizmetine sunulacak." dedi.

Stadın Ordu'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Yeni stadın ilimize kazandırılmasında katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a ve hükümetimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni stadımız Ordu'muza ve tüm sporseverlere hayırlı olsun." diye konuştu.

Yılmaz, yeni stadın tamamlanmasıyla mevcut stadın kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yıkılacağını ve yerine yeşil alan yapılacağını sözlerine ekledi.