Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından spor kamuoyunda A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne ismi geçen siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı Şenol Güneş'i bırakmaya niyetlerinin olmadığını belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından spor kamuoyunda A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne ismi geçen siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı Şenol Güneş'i bırakmaya niyetlerinin olmadığını belirtti.

Orman, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Şenol Güneş gibi kamuoyu tarafından da başarıları takdir edilen, 2002'de dünya üçüncülüğüne taşıdığı milli takım için çözüm odağı görülen bir teknik direktöre sahip olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "İki yıldır üst üste şampiyonluk yaşadığımız Şenol Güneş hocamızla bundan sonra da birlikte nice zaferler yaşamak düşüncesindeyiz. Kamuoyunda milli takım için Şenol Güneş isminin ilk akla gelmesini anlaşılabilir buluyorum. Ancak Beşiktaş takımının, camiasını ve taraftarının huzurunu bozacak sanal bir gündemin oluşturulmasını da yanlış bulurum, karşı çıkarım. Şenol Güneş, olmayacak duaya amin demektir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş olarak, yeni sözleşme uzattıkları Şenol Güneş ile ilgili tavırlarının net olduğunu kaydeden Orman, açıklamasında, "Beşiktaş'ın ne kadar başarılı olmasını istiyorsak bir o kadar da A Milli Takım'ın başarılı olmasını ve 2018 Dünya Kupası'nda olmasını bütün kalbimizle arzu ederiz." değerlendirmesinde bulundu.