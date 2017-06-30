"Siyasi irade ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle Eskişehirspor'u yeniden ayağa kaldırmamız gerek"

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Kulüp Başkanı Halil Ünal, "Siyasi irade ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle Eskişehirspor'u yeniden ayağa kaldırmamız gerek." dedi.

Ünal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'un ligde önemli bir yerinin bulunduğunu belirterek, geçen sezon en iyi kadroyu kurup şampiyonluk parolasıyla yola çıktıklarını, bunun yanı sıra en iyi oyuncuları transfer ettiklerini söyledi.

Eskişehirspor'un geçen sezon maddi sorunlar yaşadığını anımsatan Ünal, şöyle konuştu:

"En son penaltılarda kupayı Göztepe'ye verdik. Eskişehirspor'un geçmiş sorunlarının çözümü için kentin dinamiklerinin bir araya gelmesi gerekiyor. Bizim tek tutkumuz var; o da Eskişehirspor. Takımın kurtulması için yaptığımız çağrılara yanıt alamadık. Ortada bir cenaze var, bunun kalkması gerek. Bu kulübün 100 milyon lira civarında bir borcu var. Hiçbir zaman çoğalmadı, aksine azaldı. Genel kuruldan çıkacak olumlu bir karar sonucunda en iyi oyuncuların transferleri yapılır ve yine hedefimiz olan şampiyonluğa yürürüz. Futbol bir takım oyunudur. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile görüştük. Sadece Sayın Bakanımız ile değil tüm kentin dinamiklerinin bir araya gelmesi gerek. Kent birlik ve beraberlik içerisinde olmalı. Siyasi irade ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle Eskişehirspor'u yeniden ayağa kaldırmamız gerek. Eskişehirspor'un geleceğini ilgilendiren çağrılara olumlu bir yanıt alamadık."



"Eskişehirspor, bu krizi fırsata çevirmeli"

Halil Ünal, Eskişehirspor'un şu anda hasta olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti.

Herkesin kabul ettiği bir yönetim kuruluna herkesin destek vereceğini dile getiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu girdaptan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. İhtiyaç duyulan bölgelere yapılacak nokta transferlerle takım daha da güçlenecek. Yeni gelecek olan teknik direktörün de tek hedefi şampiyonluk olmalı. Eskişehirspor, bu krizi fırsata çevirmeli ve yoluna devam etmeli. Sen, ben kavgasını bırakıp Eskişehirspor'un geleceğini planlamamız gerekiyor. Kulüp sağlıklı bir yapıya kavuşsun. Herkes bulunduğu ligde başarı istiyor. Birçok oyuncumuza ciddi transfer teklifleri var. Hiçbir şekilde oyuncularımızı kaybetmememiz gerekiyor. Şampiyonluğa yürüyen bir takıma sponsor bulmanız daha çabuk oluyor. Eskişehirspor'un marka değeri her zaman en iyi yerdedir."

Ünal, Eskişehir Stadı'nın çok değerli olduğunu ve milli maçların yanı sıra Gençlerbirliği Kulübünün de maçlarını Eskişehir'de oynamak istediğini belirtti.