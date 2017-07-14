Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımından Ezequiel Oscar Scarione'yi transfer etti.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, daha önce Türkiye'de Kasımpaşa'da forma giyen Arjantinli 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Boca Juniors altyapısında futbola başladıktan sonra Deportivo Cuenca takımına transfer olan Scarione, İsviçre'de Thun, Luzern ve Saint Gallen takımlarında mücadele etti.
2013-2014'te Kasımpaşa'ya transfer olan Scarione, İstanbul temsilcisiyle Süper Lig'de 94 maçta 40 gole imza attı.
Süper Lig temsilcisi Göztepe, Maccabi Tel Aviv'den Ezequiel Oscar Scarione ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımından Ezequiel Oscar Scarione'yi transfer etti.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.