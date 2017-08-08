Osmanlıspor Kulübü Kurucu Başkanı Gökçek, Avrupa kupaları hedefi hakkında, "Osmanlıspor zaten bunu başarabilecek bir kadroya sahip. Yeni hocayla beraber bunu hedefleyerek bir oluşum içine girdik." dedi.

Osmanlıspor Kulübü Kurucu Başkanı Ahmet Gökçek, yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini söyledi.



Gökçek, AA muhabirine,11 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig 2017-2018 sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu.



Osmanlıspor'un kadrosunu büyük ölçüde koruduklarına dikkati çeken Gökçek, "Kesinlikle bu durum avantaj. Başarı için istikrarlı bir kadro gerekiyor." dedi.



Gökçek, kadroda çok fazla değişiklik yapmak istemediklerini belirterek, "Ülkemizde şöyle kötü bir alışkanlık var; her sene takımlardan 10 kişi gidip 10 kişi geliyor. Biraz daha ince eleyip sık dokuduğunuz zaman buna gerek kalmıyor." ifadesini kullandı.



Ahmet Gökçek, Osmanlıspor'un geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kalarak önemli bir başarı elde ettiğini vurguladı.



Yeni sezonda Avrupa kupaları hedefi konusunda Gökçek, "Osmanlıspor zaten bunu başarabilecek bir kadroya sahip. Yeni hocayla beraber bunu hedefleyerek bir oluşum içine girdik. İnşallah, bunu başarmak için de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Takviye yapılacak mevkiler



Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Gökçek, şöyle devam etti:



"Osmanlıspor'u geçen sezondan daha yukarı taşımak için görüştüğümüz bazı isimler var. Bu hafta o isimleri kadromuza katacağız. Ön libero planımız var. Bu bölge için görüştüğümüz iki oyuncu var. Hangisinin şartları kulübümüze uyarsa onu tercih edeceğiz. Bir santrfor transferimiz olacak. Belki 2 de olabilir, duruma bağlı. Ayrıca bir stoper daha gelecek. Böylelikle transferi kapatmış olacağız."



"Transferleri yönetim yapıyor"



Gökçek, Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'yi 7,5 milyon avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a satarak önemli bir gelir elde eden Osmanlıspor'un, transfer politikası hakkında da bilgi verdi.



İyi bir oyuncu izleme komitelerinin bulunduğuna dikkati çeken Gökçek, transferleri yönetimin yaptığını dile getirdi.



Gökçek, başkent ekibinin transfer yönetimiyle ilgili şunları kaydetti:



"TFF 1. Lig'in ilk senesinden sonra transferleri yönetim olarak bizim belirlediğimiz oyuncular üzerinden yapma kararı aldık. Hatayı yapacaksa da yönetimin yapmasına karar verdik. Çünkü gelecek hocalara göre hareket ettiğimiz zaman maalesef bunun sıkıntısı kar topu gibi büyüyerek gidiyor. Çünkü bir hocanın beğendiği oyuncuyu diğerleri beğenmiyor. Bu takım içindeki sirkülasyonu aşırı derecede artırıyor. Maddi ve manevi yıpranıyorsunuz. Hocalarımızın görevi aslında elindeki kadroyu en iyi şekilde sahada değerlendirmek, ondan en iyi verimi alabilmek. Tüm kulüpler bu mantığı yerleştirmeli. O yüzden biz de bu mantık üzerinden yürüyerek transferimizi kulüp yönetimi ve kulübün belirlediği 'scout' ekibiyle beraber yapmaya devam ediyoruz."

