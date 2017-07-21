Süper Lig'de mücadele eden birçok kulübün aksine yurt dışı yerine Türkiye'de kamp yapan Osmanlıspor'un teknik direktörü Uygun, "Avrupalıların, siyonizmin, bize uyguladığı politikaya karşı bir tepkiydi." dedi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı tutumu nedeniyle yurt dışı yerine Kızılcahamam'da kamp yaptıklarını söyledi.



Süper Lig'de mücadele eden birçok kulübün aksine yeni sezona yurt dışı yerine Türkiye'de hazırlanan Osmanlıspor'da teknik direktör Uygun, Kızılcahamam kampında gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Güzel bir ortamda, mükemmele yakın bir kamp döneminin ilk periyodunu tamamlamak üzere olduklarını belirten Uygun, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarını harfiyen yerine getirdiklerini ifade etti.



Uygun, oyun anlayışlarını, Osmanlıspor'un hedeflerini futbolculara benimsetmek adına kampın çok verimli geçtiğini vurguladı.



"Kamp çalışmalarını Kızılcahamam'da yapmanızda Batı'nın, Türkiye'ye karşı tutumu etkili oldu mu?" sorusu üzerine Uygun, "Evet, kesinlikle öyle oldu. Çünkü Osmanlıspor olarak Avrupalıların, siyonizmin bize uyguladığı politikaya karşı bir tepkiydi. Hem Türk halkı hem de Osmanlıspor olarak, bunu göstermemiz gerekiyordu. Dolayısıyla böyle bir tepki verdik. O yüzden de yurt dışında planladığımız bütün kamp programlarını iptal ettik." ifadelerini kullandı.



"Lig çetin geçecek"



Bülent Uygun, takımların önemli takviyeler yaptığına işaret ederek, yeni sezonun çekişmeli geçeceğinin altını çizdi.



Osmanlıspor'un yine Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceğini dile getiren Uygun, "Hedefsizlik asla başarıyı getirmez. Dolayısıyla hepimizin bir hedefi var. Osmanlıspor'un, geçen sezon Avrupa kupalarında gösterdiği başarı gerçekten mükemmeldi. Dolayısıyla bunu başarabilecek bir kadro yapısına sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.



Uygun, ligde 8 takımın şampiyonluk mücadelesi verebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bursaspor, Antalyaspor ve Medipol Başakşehir'i de katarsak önemli derecede yukarılara oynayan takım portföyü oluştu. Ligimiz her zamankinden daha çetin geçecek. Tabii bu zorlu süreçte bu hayalleri başarmak için doğru planlama, doğru sistem ve kadro yapısıyla birlikte inanmışlığı da aşıladığımızda imkansız diye bir şey yok. Takım halinde başarılara odaklanmış, istediğini ve arzuladığını alabilen, sahada da bütün herkesin takdirini kazanmış bir Osmanlıspor'u Avrupa kupalarına giderek göstermek istiyoruz."