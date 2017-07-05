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Osmanlıspor sezonu açtı

Osmanlıspor, yeni sezonun hazırlıklarına start verdi.

Osmanlıspor sezonu açtı

Mor-sarılı Başkent ekibi, yeni sezonun hazırlıklarına kulübün Batıkent Tesisleri'nde tecrübeli teknik adam Bülent Uygun nezaretinde başladı.

Osmanlıspor antrenman öncesi, saha kenarında dualar eşliğinde kurban kesti.

Daha sonra teknik direktör Bülent Uygun'un, hem tanışma hem de antrenman programlarıyla ilgili kısa bilgilendirici toplantısının ardından oyuncular, gruplar halinde ısınma koşusuyla çalışmalara başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda iki takım halinde pas çalışmasına geçildi.

Yarı sahada kıyasıya rekabetin yaşandığı çift kale maçı yapan oyuncular, soğuma koşusu ve ardında açma-germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı. 

1.5 saat süren antrenmana takımın yeni transferleri Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Ali Özgün (Gümüşhanespor), Hasan Kılıç (Samsunspor) ile geçen sezon Göztepe'de kiralık oynayan Mehmet Umut Nayir, Bugsaşspor'da kiralık oynayan Okan Baydemir ve Fransa'nın FC Metz takımına kiralık olarak verilen Cheick Diabate de katıldı. 

Osmanlıspor yarın sabah 10.00 ve akşam 18.30'da yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını devam ettirecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Osmanlıspor
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