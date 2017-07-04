ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 2017-2018 sezonu için hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarının ilk idmanını Batıkent Tesisleri’nde, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde saha kenarında dualar eşliğinde kurban kesildi.

Teknik direktör Uygun’un, hem tanışma, hem de antrenman programlarıyla ilgili kısa bilgilendirici toplantısının ardından oyuncular, gruplar halinde ısınma koşusuyla ilk çalışmaya başladı. Koordinasyon çalışmasıyla süren antrenmanda daha sonra dar alanda iki takım halinde pas çalışmasına geçildi. Yarı sahada çift kale maç yapan oyuncular, soğuma koşusu ve ardından da açma-germe egzersizleriyle 1,5 saatlik antrenmanı tamamladı.





- Yeni transferler idmanda





Yeni transferler Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Ali Özgün (Gümüşhanespor) ve Hasan Kılıç da (Samsunspor) antrenmanda yer aldı.

Göztepe’de geçen sezon kiralık oynayan Mehmet Umut Nayir, Bugsaşspor’da kiralık olarak forma giyen Okan Baydemir ve Fransa’nın Metz takımında kiralık olarak sezonu tamamlayan Cheick Diabate de takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Osmanlıspor yarın sabah ve akşam yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.



