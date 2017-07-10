Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersundtakımına konuk olacağı ilk maçın hakemi belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 13 Temmuz Perşembe günü yapılacak Östersund-Galatasaray müsabakasında, İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera'nın düdük çalacağı belirtildi.
Karşılaşmada Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero Sevilla ve Cesar Manuel Noval Font'un yapacakları, dördüncü hakemlik görevini ise Mario Melero Lopez'in üsteleneceği duyuruldu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersund takımına konuk olacağı ilk maçın hakemi belli oldu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersundtakımına konuk olacağı ilk maçın hakemi belli oldu.
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